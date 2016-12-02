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TSK AÇIKLADI: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'DE...


TSK AÇIKLADI: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'DE...
Tarih : 02 Aralık 2016, 09:01
Puan Ver : Tsk Açıkladı: Türk Savaş Uçakları Suriye'de...(6/10)6




TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 101'inci günü, 02 Aralık 2016 saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



“Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bzagah ve Sulfaniyah bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan üç bina ve iki silahlı araç imha edilmiştir.



AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.



Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

 



 



kaynak:haber7








Etiketler: Tsk  Açıkladı  Türk  Savaş  Uçakları  Suriye  De    haber

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