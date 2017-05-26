TSK AÇIKLADI! TENDÜREK'TE 20 TERÖRİST İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Tendürek Dağında devam eden operasyonda saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 20 bölücü teröristin hava harekatıyla imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada anlık bir istihbarat doğrultusunda 00.07 ile 00.28 saatleri arasında Tendürek Dağı bölgeisne hava harekatı düzenlendi.
Saldırı hazırlığındaki teröristlerin hava harekatının saldırısıyla imha edildiği bildirildi. Hava harekatında bölücü teröristlerince kullanılan mağara ve üç silah mevzisinin de yok edildiği bidlirildi. Dün Tendürek bölgesinde gerçekleşen 9 bölücü terörist öldürülmüştü.
kaynak:kpsscafe
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