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TSK AÇIKLADI: TAM 12 DAKİKA SÜRDÜ...


TSK AÇIKLADI: TAM 12 DAKİKA SÜRDÜ...
Tarih : 15 Haziran 2016, 10:20
Puan Ver : Tsk Açıkladı: Tam 12 Dakika Sürdü...(8/10)5


TSK'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran 2016 tarihinde 15.40-15.52 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin/Basyan bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TSK Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Bölgede tespit edilen iki hedefin (Teröristlerin içinde bulunduğu BTÖ sığınak ve barınağı) ateş altına alınarak tam isabetle vurularak imha edildiği belirtilerek hasar/zayiat çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



17 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ... 10 DEAŞ MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik atış yapma hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait  17 hedefin TSK tarafından yapılan Fırtına obüsü atışları ve Koalisyon uçakları tarafından yapılan 1 hava harekatı sonucunda imha edildiğini açıkladı. Atışlarda 10 DEAŞ  terör örgütü mensubunun de etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran 2016 tarihinde Suriye kuzeyinde Türkiye'ye yönelik atış yapma hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ Terör Örgütüne ait Katyuşa ve Havan silahlarından oluşan 17 hedefin TSK tarafından yapılan Fırtına obüsü atışları ve Koalisyon uçakları tarafından yapılan 1 hava harekatı sonucunda imha edildiği belirtildi. Yapılan atışlarda ilk tespitlere göre 10 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği kaydedildi.








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