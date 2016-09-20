TSK AÇIKLADI.. CEPHANELİK İNFİLAK ETTİ
Kuzey Irak'ta tarafından Kesta Köyü'nün batısında tespit edilen PKK'ya ait bir cephanelik Andaç bölgesinde konuşlu olan obüsler ile atış altına alınarak infilak etti. Havadan İHA ile yapılan ilk tespitlere göre 4 terörist ölü, 1 terörist yaralı şekilde etkisiz hale getirildi.
AYNI BÖLGEDE 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Aynı bölgede 17 Eylül tarihinde bir grup vatandaşın ihbarı üzerine Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında, hududun Irak tarafında metruk Kesta Köyü batısında PKK hedeflerine ateş destek vasıtaları ile ateş açılmış ve ilk tespitlere göre en az 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
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