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TSK Açıkladı: Afrin'de 5 Şehit, 7 Yaralımız Var

TSK AÇIKLADI: AFRİN'DE 5 ŞEHİT, 7 YARALIMIZ VAR

Son dakika! Afrin operasyonunda yaşanan sıcak çatışma sonrası TSK'dan açıklama geldi. Buna göre 5 askerimiz şehit düşerken 7 de yaralımız var.

Tarih : 02 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Tsk Açıkladı: Afrin'de 5 Şehit, 7 Yaralımız Var(6/10)2

Afrin operasyonunda yaşanan sıcak çatışma sonrası TSK'dan açıklama geldi. Buna göre 5 askerimiz şehit düşerken 7 de yaralımız var.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklama şöyle:

" Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

TERÖRİSTLERİN GEÇİŞ GÜZERGAHI ATEŞ ALTINA ALINDI

Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, sınırdaki konuşlu birlikler de teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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