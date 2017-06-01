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TSK AÇIKLADI, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


TSK AÇIKLADI, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 01 Haziran 2017, 11:37
Puan Ver : Tsk Açıkladı, 2 Terörist Öldürüldü(8/10)7






Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:



"31 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde, Şırnak/İkiyakalar ve Diyarbakır/Lice'de devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklerimize silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekâtı sonucunda, Şırnak/İkiyakalar'da bir mağara ve bir DOÇKA silah mevzii; Diyarbakır/Lice'de de BTÖ'ye ait bir barınma alanı imha edilmiş ilk tespitlere göre iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

 



 



kaynak:sabah








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