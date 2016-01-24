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TSK: 717 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


TSK: 717 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 24 Ocak 2016, 16:56
Puan Ver : Tsk: 717 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6.4/10)5


Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden operasyonda dün 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Genelkurmay'ın açıklamasında Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde de devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetlerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.








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