TSK: 717 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden operasyonda dün 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay'ın açıklamasında Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde de devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetlerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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