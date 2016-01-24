

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden operasyonda dün 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.







Genelkurmay'ın açıklamasında Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde de devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetlerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.







Açıklamada ayrıca Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.