

TSK tarafından yapılan açıklamada, 22 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylar kapsamında, Hakkâri Yüksekova'da, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hâle getirildi.



Diyarbakır Dicle'de yapılan operasyonda; tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı imha edildi, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 büyük telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkâri Yüksekova'da yapılan operasyonda; tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı imha edildi, daha önce etkisiz hâle getirilen bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu.



Güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramalarında, Van Başkale'de 3 el yapımı patlayıcı, Şırnak Uludere'de 2 el yapımı patlayıcı, Hakkâri Çukurca'da 1 el yapımı patlayıcı ve Bingöl merkezde 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.







kaynak:sabah