Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!
Türkiye Liglerinin Yenilgisiz Tek Takımı: Dörtyol Belediye Spor
Nba'de İlk Finalist Warriors
Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye Yeşil Işık
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da
Pilot: Mümkünse İnelim Artık Yakıtımız Kalmadı
Serenay'ın Görümcesi Eski Yengesini Sildi
Yunanistan Ab'den Ret Yedi!
Para Yeniden Türkiye Gibi Ülkelere Akıyor
Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması: Çapa İle İlgili Flaş Karar
Tsk: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kayseri'de Fetö Şüphelisi 22 Polis Adliyede
Gram Altın 144 Liranın Üzerinde! Çeyrek İse...
Manchester Saldırısı İspanya'yı Harekete Geçirdi!
Elite Dangerous Playstation 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Galaxy J5 Ve Galaxy J7 (2017)'nin Görüntüleri Sızdırıldı
Üç Farklı Sony Xperia X'in Özellikleri Sızdırıldı
Qualcomm Snapdragon 845 Hakkında İlk Bilgiler Geliyor
Lenovo Legion Y920 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Piyasaya Çıktı
Fenerbahçe, Euroleague Şampiyonu Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı

TSK: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


TSK: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 23 Mayıs 2017, 12:13
Puan Ver : Tsk: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)6


TSK tarafından yapılan açıklamada, 22 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylar kapsamında, Hakkâri Yüksekova'da, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hâle getirildi.



Diyarbakır Dicle'de yapılan operasyonda; tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı imha edildi, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 büyük telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkâri Yüksekova'da yapılan operasyonda; tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı imha edildi, daha önce etkisiz hâle getirilen bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu.



Güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramalarında, Van Başkale'de 3 el yapımı patlayıcı, Şırnak Uludere'de 2 el yapımı patlayıcı, Hakkâri Çukurca'da 1 el yapımı patlayıcı ve Bingöl merkezde 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tsk  5  Terörist  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER