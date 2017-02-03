TSK: 47 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı
Türk Sillahlı Kuvvetleri, Suriye'de yürütmekte olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, " 199 DEAŞ hedefi karadan ve havadan vuruldu. El-Bab ve Bzagah'ta 47 DEAŞ'lı terörist öldürüldü" denildi.
kaynak:habertürk
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