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Tsk: 47 Deaş'lı Terörist Öldürüldü!
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tsk: 47 deaş'lı terörist öldürüldü!

TSK: 47 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı

Tarih : 03 Şubat 2017, 09:10
Puan Ver : Tsk: 47 Deaş'lı Terörist Öldürüldü!(7/10)7


Türk Sillahlı Kuvvetleri, Suriye'de yürütmekte olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, " 199 DEAŞ hedefi karadan ve havadan vuruldu. El-Bab ve Bzagah'ta 47 DEAŞ'lı terörist öldürüldü" denildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Tsk  47  Deaş    Terörist  Öldürüldü    haber

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