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TSK: 455 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


TSK: 455 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 19 Ocak 2016, 16:37
Puan Ver : Tsk: 455 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)8


Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen mühimmat ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda; 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 352'dir. Dokuz adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, bir Kaleşnikof piyade tüfeği, 80 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, iki Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği ve sekiz adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

 

Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş. Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 103'tür. Üç adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, dört adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

 

Suriye'deki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan iki terörist, Urfa Ceylanpınar'da güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

 

Hakk?ri  Şemdinli'de alınan duyum üzerine yapılan aramada, araziye döşenmiş bir el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve yerinde imha edilmiştir.

 

Şanlıurfa'da, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır."








Etiketler: Tsk  455  Terörist  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

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