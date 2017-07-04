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TSK 4 KOLDAN AFRİN'E NE ZAMAN GİRECEK?


TSK 4 KOLDAN AFRİN'E NE ZAMAN GİRECEK?
Tarih : 04 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Tsk 4 Koldan Afrin'e Ne Zaman Girecek?(10/10)16


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Afrin'e operasyon sinyali veren açıklamalarının ardından Türkiye gazetesinde konuyla ilgili bir haber yer aldı.



'4 koldan Afrin'e' manşetiyle duyurulan haberde, operasyona 7 bin Türk askerinin ve 13 bin ÖSO mensubunun katılacağı ileri sürüldü.



Haberde Türkiye'nin operasyon için Rusya ile anlaştığı da iddia edildi.

Haberde operasyonun 2 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'nin kontrolünde.



 



 



 



 



kaynak:mynet










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