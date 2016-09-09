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tsk 4 ışid hedefini hava harekatıyla vurdu

TSK 4 IŞİD HEDEFİNİ HAVA HAREKATIYLA VURDU

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Suriye'deki Tall Ali, Tell El Hava ve Vukuf bölgelerine düzenlenen hava harekatında IŞİD'e ait 4 sabit hedef imha edildi.

Tarih : 09 Eylül 2016, 14:43
Puan Ver : Tsk 4 Işid Hedefini Hava Harekatıyla Vurdu(5/10)6


Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Suriye'deki Tall Ali, Tell El Hava ve Vukuf bölgelerine düzenlenen hava harekatında IŞİD'e ait 4 sabit hedef imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Tall Ali, Tell El Hava ve Vukuf bölgelerine 09.34-09.44 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.



Harekatta IŞİD'e ait 4 sabit hedef ateş altına alınarak imha edildi. Savaş uçakları, harekatın ardından emniyetle üslerine döndü.








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