

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Suriye'deki Tall Ali, Tell El Hava ve Vukuf bölgelerine düzenlenen hava harekatında IŞİD'e ait 4 sabit hedef imha edildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Tall Ali, Tell El Hava ve Vukuf bölgelerine 09.34-09.44 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.







Harekatta IŞİD'e ait 4 sabit hedef ateş altına alınarak imha edildi. Savaş uçakları, harekatın ardından emniyetle üslerine döndü.