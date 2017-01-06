Levent Üzümcü İle Ebru Üzümcü Boşandı
Euroleague 16. Hafta Puan Durumu
Trump, Tilkiyi Kümese Bekçi Yapıyor!
Emekli Memura 7 Bin 500 Lira
Tsk: 32 Deaş Mensubu Etkisiz Hale Getirildi
Başbakan Yıldırım'dan Önemli Uyarı
Koordinatları Veriyoruz, Abd Savaş Uçakları Vurmuyor!
Canı Pahasına Katliamı Önledi
İngilizce Tercüme
Flaş! Galatasaray'dan Muslera Açıklaması!
İzmir'de İkinci Bir Bombalı Araç Bulundu
Emekliye Çifte Kazanç
Obama Konuşurken Bayıldı, Kimse Kılını Kıpırdatmadı!
Kayseri'deki Terör Saldırısında Parmak İzi Bulundu
Beşiktaş'ta Marcelo Guedes Soruları Yanıtladı
Horlayanlara Müjde!
Obeziteyle Mücadele İçin Kamera Karşısına Geçtiler!
Saldırının Ardından Polisle Teröristler Arasında Çatışma !
İzmir' De Patlama
Polis, Fetö Çiftliğine Baskın Düzenledi! Çıkanlar Şoke Etti

tsk: 32 deaş mensubu etkisiz hale getirildi

TSK: 32 DEAŞ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı

Tarih : 06 Ocak 2017, 09:04
Puan Ver : Tsk: 32 Deaş Mensubu Etkisiz Hale Getirildi(10/10)7


Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Tsk  32  Deaş  Mensubu  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER