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TSK: 3 TÜRK ASKERİ HAFİF YARALI, 1 MUHALİF ŞEHİT


TSK: 3 TÜRK ASKERİ HAFİF YARALI, 1 MUHALİF ŞEHİT
Tarih : 18 Kasım 2016, 09:16
Puan Ver : Tsk: 3 Türk Askeri Hafif Yaralı, 1 Muhalif Şehit(5/10)7


TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı”nın 87'inci gününde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.



18 Kasım 2016 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada; Karadağ sektöründe, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, 5 meskun mahalde (Arap Viran, Maşibayn, Eceller, Zamakah, Kandarliyah) kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.



Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 Muhalifin şehit olduğunun, 18 Muhalifin yaralandığının, 4 PYD/PKK terör örgütü ve 1 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin bildirildiği açıklamada, “El-Bab batısında yer alan Al Kufayr bölgesinde 1 GZPT'ye yönelik hafif silahlı saldırı sonucu kahraman bir askerimiz, aynı bölgede 1 ZMA'ya güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu iki kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmışlardır” denildi.



 



kaynak:milliyet








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