

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı”nın 87'inci gününde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.



18 Kasım 2016 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada; Karadağ sektöründe, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, 5 meskun mahalde (Arap Viran, Maşibayn, Eceller, Zamakah, Kandarliyah) kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.







Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 Muhalifin şehit olduğunun, 18 Muhalifin yaralandığının, 4 PYD/PKK terör örgütü ve 1 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin bildirildiği açıklamada, “El-Bab batısında yer alan Al Kufayr bölgesinde 1 GZPT'ye yönelik hafif silahlı saldırı sonucu kahraman bir askerimiz, aynı bölgede 1 ZMA'ya güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu iki kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmışlardır” denildi.







kaynak:milliyet