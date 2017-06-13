Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

TSK: 3 KİŞİLİK HEYET ÜS KURMAK İÇİN KATAR'DA


TSK: 3 KİŞİLİK HEYET ÜS KURMAK İÇİN KATAR'DA
Tarih : 13 Haziran 2017, 17:24
Puan Ver : Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da(5/10)4




Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak 12 Haziran 2017 tarihinde üç kişilik bir askeri heyet Katar'a gönderilmiştir. Heyet, konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar'da devam etmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:



"TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması' 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşmayı müteakip Ekim 2015 tarihinden itibaren TSK unsurlarının Katar'da konuşlanması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. TSK unsurlarının konuşlanmasına yönelik ihtiyaçları yerinde tespit etmek, konuşlanılacak olan arazinin keşfini yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak maksadıyla 2015 yılından itibaren iki ülke silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır. 'Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması' ise 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanmış ve 07 Haziran 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Böylece, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştır. Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak 12 Haziran 2017 tarihinde üç kişilik bir askerî heyet Katar'a gönderilmiştir. Heyet, konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar'da devam etmektedir"



 



kaynak:sabah










Etiketler: Tsk  3  Kişilik  Heyet  Üs  Kurmak  İçin  Katar  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER