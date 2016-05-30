Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen 58 DEAŞ hedefine yönelik Fırtına topları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) bataryaları ile yapılan atışlar sonucunda, 28 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, iki bombalı aracın da imha edildiğini açıkladı.



Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen 58 DEAŞ hedefine yönelik Fırtına topları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) bataryaları ile yapılan atışlar sonucunda, 28 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, iki bombalı aracın da imha edildiğini açıkladı.







TSK'dan yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2016 tarihinde Halep kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızca tespit edilen ve yerleri belirlenen 58 DEAŞ hedefine misliyle mukabele kapsamında sınırımızda konuşlu bulunan Fırtına topları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Bataryaları ile atış yapılmıştır" denildi.







Yapılan atışlar neticesinde; ilk tespitlere göre en az 28 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği belirtilerek, DEAŞ'a ait iki bombalı aracın da imha edildiği bildirildi.