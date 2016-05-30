O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tsk: 28 deaş terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

TSK: 28 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen 58 DEAŞ hedefine yönelik Fırtına topları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) bataryaları ile yapılan atışlar sonucunda, 28 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, iki bombalı aracın da imha edildiğini açıkladı.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 09:26
Puan Ver : Tsk: 28 Deaş Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi(7/10)9


Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen 58 DEAŞ hedefine yönelik Fırtına topları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) bataryaları ile yapılan atışlar sonucunda, 28 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, iki bombalı aracın da imha edildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2016 tarihinde Halep kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızca tespit edilen ve yerleri belirlenen 58 DEAŞ hedefine misliyle mukabele kapsamında sınırımızda konuşlu bulunan Fırtına topları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Bataryaları ile atış yapılmıştır" denildi.



Yapılan atışlar neticesinde; ilk tespitlere göre en az 28 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği belirtilerek, DEAŞ'a ait iki bombalı aracın da imha edildiği bildirildi.








Etiketler: Tsk  28  Deaş  Terör  Örgütü  Mensubu  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER