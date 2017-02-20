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Tsk: 27 Deaş Terör Mensubu Etkisiz Hale Getirilmiştir
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tsk: 27 deaş terör mensubu etkisiz hale getirilmiştir

TSK: 27 DEAŞ TERÖR MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 181'inci gününde icra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucu toplam 27 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:12
Puan Ver : Tsk: 27 Deaş Terör Mensubu Etkisiz Hale Getirilmiştir(9/10)11


Açıklamada,”Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 122 DEAŞ terör hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 18 DEAŞ terör hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 14 bina, karargah olarak kullanılan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 1 DEAŞ terör mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekatları ile toplam 27 DEAŞ terör mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” ifadelerine yer verdi.



 



kaynak:milliyet








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