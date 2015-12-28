

Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertugrulgazi Özkürkçü, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tüm sosyal faaliyet ve eğlencelerin, ülkenin içinde bulunduğu koşullar, halkın ve askerlerin bu tür olaylar karşısında gösterdiği hassasiyet göz önünde bulundurularak planlandığını belirterek Van depreminde verilen kayıplar ve bölgede yaşanan acılar nedeniyle 2012 yılbaşı programlarının iptal edildiğini hatırlattı.







15 Aralık 2015 tarihinden itibaren Cizre, Silopi ve Diyarbakır Sur bölgelerinde devam eden operasyonlara katılan devam birliklerin yüksek bir moral, büyük bir özveri ve uyum içinde tek vücut görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Tuğgeneral Özkürkçü, terörle mücadele esnasında şehit olan ve yaralanan yaralanan askerler ve terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle bölgede zor günler geçiren vatandaşlara saygının ifadesi olarak TSK'daki 2016 yılbaşı programlarının iptal edildiğini açıkladı.