

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 78. gününde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğunu, 26 muhalifin yaralandığını açıkladı. Koalisyon güçlerinin 2 hava harekatında 6 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.







TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 78. gününde 9 Kasım 2016 günü saat 07.00'a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde; muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, Rai güneyinde yer alan 7 meskun mahalde (Numan, Susanbat, Tall Curji, Şabiran, Tarhin, Tubacık, Küçük Şandi) büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik faaliyetler ve mayın/EYP temizliğinin devam etmekte olduğu belirtildi.







Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda ise 2 muhalifin şehit olduğu, 26 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği ifade edildi. DEAŞ terör örgütüne ait bomba yüklü 1 aracın Tall Curji bölgesinde imha edildiği kaydedildi.







kaynak:sabah