

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Eylül ayında bünyesinde bulundurduğu asker ve personel sayısını açıkladı. Darbe girişimi sonrasında ilk kez yapılan açıklamada, FETÖ'cü asker ve sivil personelin açığa alınmasıyla toplam sayıda büyük düşüş yaşandığı görüldü. Rakamlar incelendiğinde profesyonel askerlik çalışmaları çerçevesinde Sözleşmeli Er sayısının ise yükseldi.







Jandarma Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle asker ve personelsayısında açıklama yapılmadı.







General/Amiral







Mayıs: 385



Eylül: 206







Subay







Mayıs: 39.553



Eylül: 29.946







Astsubay







Mayıs: 96.593



Eylül: 67.646







Uzman Erbaş







Mayıs: 73.716



Eylül: 48.879







Sözleşmeli Er







Mayıs: 11.547



Eylül: 15.888