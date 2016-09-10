TSK 15 TEMMUZ'DAN SONRA İLK DEFA PERSONEL SAYISINI AÇIKLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Eylül ayında bünyesinde bulundurduğu asker ve personel sayısını açıkladı. Darbe girişimi sonrasında ilk kez yapılan açıklamada, FETÖ'cü asker ve sivil personelin açığa alınmasıyla toplam sayıda büyük düşüş yaşandığı görüldü. Rakamlar incelendiğinde profesyonel askerlik çalışmaları çerçevesinde Sözleşmeli Er sayısının ise yükseldi.
Jandarma Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle asker ve personelsayısında açıklama yapılmadı.
General/Amiral
Mayıs: 385
Eylül: 206
Subay
Mayıs: 39.553
Eylül: 29.946
Astsubay
Mayıs: 96.593
Eylül: 67.646
Uzman Erbaş
Mayıs: 73.716
Eylül: 48.879
Sözleşmeli Er
Mayıs: 11.547
Eylül: 15.888
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