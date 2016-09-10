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TSK 15 TEMMUZ'DAN SONRA İLK DEFA PERSONEL SAYISINI AÇIKLADI


TSK 15 TEMMUZ'DAN SONRA İLK DEFA PERSONEL SAYISINI AÇIKLADI
Tarih : 10 Eylül 2016, 09:31
Puan Ver : Tsk 15 Temmuz'dan Sonra İlk Defa Personel Sayısını Açıkladı(5/10)7


Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Eylül ayında bünyesinde bulundurduğu asker ve personel sayısını açıkladı. Darbe girişimi sonrasında ilk kez yapılan açıklamada, FETÖ'cü asker ve sivil personelin açığa alınmasıyla toplam sayıda büyük düşüş yaşandığı görüldü. Rakamlar incelendiğinde profesyonel askerlik çalışmaları çerçevesinde Sözleşmeli Er sayısının ise yükseldi.



Jandarma Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle asker ve personelsayısında açıklama yapılmadı.



General/Amiral



Mayıs: 385

Eylül: 206



Subay



Mayıs: 39.553

Eylül: 29.946



Astsubay



Mayıs: 96.593

Eylül: 67.646



Uzman Erbaş



Mayıs: 73.716

Eylül: 48.879



Sözleşmeli Er



Mayıs: 11.547

Eylül: 15.888








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