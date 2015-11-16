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tsk: 13 pkk'lı öldürüldü

TSK: 13 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK: "Hakkâri Çukurca'da icra edilen hava harekâtında 13 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Tarih : 16 Kasım 2015, 13:56
Puan Ver : Tsk: 13 Pkk'lı Öldürüldü(9/10)9


Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Hakkâri  Çukurca, Şırnak Beytüşşebap, Van Erciş, Hakkâri Yüksekova, Siirt Pervari ve Ağrı Hamur'da icra edilen operasyonlar ve ele geçirilen dokümanlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hakkâri  Çukurca'da icra edilen hava harekâtında 13 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı (TSK) tarafından son 24 saat içinde yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Hakkâri  Çukurca, Şırnak Beytüşşebap, Van Erciş, Hakkâri Yüksekova, Siirt Pervari ve Ağrı Hamur'da icra edilen operasyonlar ve ele geçirilen dokümanlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Şırnak Beytüşşebap'da icra edilen operasyonda, Bölücü Terör Örgütüne ait bir sığınakta; bir adet el yapımı patlayıcı, 500 m kablo, bir adet akü, bir adet güneş enerji paneli, dört adet USB bellek, 30 adet çakmak gazı, dört adet gazlı ocak, dört adet aydınlatma lambası, 50 kg muhtelif gıda maddesi, çok miktarda ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.








Etiketler: Tsk  13  Pkk    Öldürüldü    haber

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