Tespit edilen 120 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 2 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensuplarının baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı belirtildi



Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 70. gününde yaşanan çatışmalarda 12 muhalifin yaralandığını, tespit edilen 120 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 2 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını açıkladı.



TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 Kasım 2016 tarihinde saat 07.00'a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde; muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubu ile Shudud, Ablah, Eş Şuayb ve Şadır meskun mahallerinin geri alınması maksadıyla başlatılan taarruzda, DEAŞ terör örgütünün güçlü direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.



Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 12 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 170 meskun mahalde (yaklaşık bin 350 kilometrekare) sağlanan kontrol durumunun devam etmekte olduğu kaydedildi.