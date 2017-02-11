TSK 1 HAFTADA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI...
TSK'dan yapılan açıklamaya göre 245 DEAŞ hedefi vuruldu, 43 terörist etkisiz hale getirildi. Bu hafta 228 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 172'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 245 hedef ateş altına alındı, 43 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar