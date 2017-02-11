TSK'dan yapılan açıklamaya göre 245 DEAŞ hedefi vuruldu, 43 terörist etkisiz hale getirildi. Bu hafta 228 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 172'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 245 hedef ateş altına alındı, 43 terörist etkisiz hale getirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.







kaynak:habertürk