Tsk 1 Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını...
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tsk 1 haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını...

TSK 1 HAFTADA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI...

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 245 DEAŞ hedefi vuruldu, 43 terörist etkisiz hale getirildi. Bu hafta 228 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Tarih : 11 Şubat 2017, 12:56
Puan Ver : Tsk 1 Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını...(7/10)4


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 172'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 245 hedef ateş altına alındı, 43 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.



 



kaynak:habertürk








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