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ts, sezon öncesi kampına 15 altyapı oyuncusu dahil edecek

TS, SEZON ÖNCESİ KAMPINA 15 ALTYAPI OYUNCUSU DAHİL EDECEK

Trabzonspor özüne dönmek için kollarını sıvadı. Bordo mavililer sezon öncesi kampında altyapı ve 1461 Trabzon'dan 15 genç isimle kampa gidecek.

Tarih : 14 Haziran 2016, 12:05
Puan Ver : Ts, Sezon Öncesi Kampına 15 Altyapı Oyuncusu Dahil Edecek(6/10)4


 Trabzonspor'un ilk kamp kadrosunda 1461 Trabzon ve Trabzonspor altyapısından 15 isim yer alacak.



GENÇLEŞME OPERASYONU



Trabzonspor'un, 2016-17 futbol sezonu öncesinde Slovakya'da gerçekleştireceği ilk yurt dışı kampında Trabzonspor altyapısından ve 1461 Trabzon'dan yetişen 15 isme yer verileceği bildirildi. Takım yeni sezon öncesi 25 Haziran'da Trabzon'da toplanarak sağlık kontrollerinden geçecek.



ANLAŞMA FRENİ



UEFA'yla mali anlaşma gereği bütçe disiplinine uyan Fırtına, değişiklik olmazsa yola böyle devam edecek.








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