TS CHRİSTİAN SANTOS'U TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Venezuelalı golcüye gözünü dikti. Oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor, gündemine son olarak Venezuelalı golcü Christian Santos'u aldı.
Bordo-Mavililer'in, elden çıkarmak için yoğun çaba sarf ettikleri Cardozo, N'Doye ve Yatabare'yi gönderir göndermez 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de görev yapan Santos, geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Nijmegen ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Santos'un da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
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