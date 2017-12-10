Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Trump'un Kudüs Kararını Devre Dışı Bırakabilecek 7 Adım

TRUMP'UN KUDÜS KARARINI DEVRE DIŞI BIRAKABİLECEK 7 ADIM

Trump'ın Kudüs kararı sonrası, İslam İşbirliği Teşkilatı çarşamba günü İstanbul'da olağanüstü toplanacak. Kararı devre dışı bırakabilecek adımlar arasında, bu 7 madde öne çıkıyor.

Tarih : 10 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Trump'un Kudüs Kararını Devre Dışı Bırakabilecek 7 Adım(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail devletinin başkenti olarak tanıyan skandal açıklaması sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kudüs için atılabilecek adımlar bekleniyor.

Bu ortamda bir Mescid-i Aksa saldırısı sonrası kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgale karşı Müslümanlar için umut oldu.

İTT, ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLANACAK

Dünyanın her yanında Müslümanları sokağa döken hamle sonrası İİT, Kudüs için İstanbul'da çarşamba günü olağanüstü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Dönem Başkanı sıfatıyla Kudüs için diplomasi trafiği başlattı. Toplantıda Kudüs'ün işgaline karşı mali, diplomatik ve politik 'çok yönlü destek' istenecek.

İİT ZİRVESİNDEN BEKLENTİLER ARTTI

Birleşmiş Milletler'den sonra en çok üyeye sahip ve uluslararası arenada temsil gücü hayli yüksek olan örgütün kutlu mabed Kudüs'e sahip çıkarak sert kararlar alması bekleniyor.

Ancak Arap dünyasında ABD-İsrail ekseni etkisiyle yaşanan kırılmaların İİT'ye nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. ABD'nin son adımına sadece İslam dünyası değil, Hristiyanların ve Yahudi grupların bir kısmı da karşı çıkıyor.

Toplantıdan sert bir kınama mesajının yanısıra bu kışkırtıcı adımı devredışı bırakacak önlem mahiyetinde kararlar çıkması beklentileri artmış durumda.

İŞTE KARARI DEVRE DIŞI BIRAKABİLECEK 7 ADIM

Kudüs için atılabilecek adımlar arasında şu maddeler öne çıkıyor;

* Birkaç ülkenin görevlendirildiği bir 'Kudüs görev grubu' oluşturulmalı.

* İİT'nin 'oldu-bittileri tanımayacağız' mesajı dünya kamuoyuna net olarak iletilmeli.

* Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerin gözden geçirileceği duyurulmalı ve karşı lobi faaliyetleri başlamalı.

* İİT üyesi ülkelerin ABD'deki büyükelçileri başkentlere aynı anda geri çağrılmalı.

* İsrail'e yönelik sert ortak yaptırım kararları devreye sokulmalı.

* Süreç için doğacak maddi ihtiyaçlar İİT üyesi ülkeler tarafından sağlanmalı.

* Barış sürecini yürüten ABD dahil 4 ülkenin üstlendiği misyonun sonuçlanmasını müteakip bir diplomatik misyon kurularak süreç takip edilmeli.

KOLAY DEĞİL AMA O FORMÜL BULUNMALI

ABD'ye karşı bu şiddette atılacak hamlelerin hayata geçmesi, İİT'nin bölünmüşlüğü düşünülünce hayli zor görülüyor. Konuyu medyaya bile taşımayan Suudi Arabistan ve Mısır gibi İİT'nin güçlü üyelerinin sergileyecekleri tavır, bu anlamda önem taşıyor.

Konuya ilişkin görüşüne başvurduğumuz Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, şunları söylüyor:

"Mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması ve Filistin'in elinin güçlendirilmesi lazım. Filistin'in bu süreçte ciddi oranda mali, diplomatik ve politik desteğe ihtiyaç var. İİT'nin Kudüs toplantısından da bu desteğin çıkması gerekiyor. Bu desteğin derecesini İİT üyesi güçlü ülkelerin tavrı belirleyecek. Bu güçlü tepkiyi ortaya koymak kolay değil. Caydırıcı formüller bulunur. Ancak bunun için gereken enerji var mı? Bu yüzden kolay olmayacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı var eden refleksler hep Kudüs meselesiyle var olmuştur. Eğer bu örgüt yeniden bir refleks geliştirecekse bu da ancak Kudüs vesilesiyle olabilir. Bu açıdan da bu toplantı çok önemli."Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Un  Kudüs  Kararını  Devre  Dışı  Bırakabilecek  7  Adım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER