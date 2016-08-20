ABD'de başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin tepe ismi Paul Manafort, Ukrayna ile siyasi ilişkilerinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.



ABD'de başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin tepe ismi Paul Manafort, Ukrayna ile siyasi ilişkilerinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.







Donald Trump, Manafort'un istifasını kabul ettiğini duyurdu. Manafort'a çalışmaları için teşekkür eden Trump eski kampanya başkanına bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.