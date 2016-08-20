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trump'un kampanyasını yürüten tepe isim istifa etti

TRUMP'UN KAMPANYASINI YÜRÜTEN TEPE İSİM İSTİFA ETTİ

ABD'de başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin tepe ismi Paul Manafort, Ukrayna ile siyasi ilişkilerinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 08:59
Puan Ver : Trump'un Kampanyasını Yürüten Tepe İsim İstifa Etti(0/10)


ABD'de başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin tepe ismi Paul Manafort, Ukrayna ile siyasi ilişkilerinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.



Donald Trump, Manafort'un istifasını kabul ettiğini duyurdu. Manafort'a çalışmaları için teşekkür eden Trump eski kampanya başkanına bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.








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