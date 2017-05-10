TRUMP'TAN YPG'YE AĞIR SİLAH KARARI
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah verilmesi talimatını onayladığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah verilmesi talimatını onayladığını açıkladı. Beyaz Saray, “Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz” dedi.
Kararın, ABD'de üst düzey temaslarda bulunan Türk heyetinin ziyaretinin ardından verilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti öncesine denk gelmesi ise dikkat çekti.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar