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trump'tan ypg'ye ağır silah kararı

TRUMP'TAN YPG'YE AĞIR SİLAH KARARI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah verilmesi talimatını onayladığını açıkladı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:06
Puan Ver : Trump'tan Ypg'ye Ağır Silah Kararı(8/10)10


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah verilmesi talimatını onayladığını açıkladı. Beyaz Saray, “Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz” dedi.



Kararın, ABD'de üst düzey temaslarda bulunan Türk heyetinin ziyaretinin ardından verilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti öncesine denk gelmesi ise dikkat çekti.



 



kaynak:hürriyet








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