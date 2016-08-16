Göçmen ve Müslüman karşıtı ABD başkan adayı, seçilmesi halinde Ortadoğu'dan göçmenlik başvurusunda bulunanların olağanüstü soruşturmalara tabi tutulacağını söyledi. Trump, IŞİD'e karşı Rusya ile birlikte mücadele edebileceğini de ilan etti.



ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı milyarder işadamı Donald Trump, Ohio eyaletinde Youngstown Üniversitesinde yaptığı mitingde dış politika ve terörle mücadele planına dair açıklamalarda bulundu.







Başkan Barack Obama yönetiminin Ortadoğu stratejisini eleştiren Trump, Irak, İran, Libya, Suriye ve Mısır'a yönelik politikalarına dikkati çekerek, ABD'nin ulus inşa etme ve Ortadoğu'da demokrasiyi yayma gibi çabalarına karşı olduğunu dile getirdi.







Trump, terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkışında Obama ve başkanlık seçimlerinde rakibi olan Hillary Clinton'ı suçlayarak, "Obama-Clinton dış politikası IŞİD'i ortaya çıkardı ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdı" ifadesini kullandı.