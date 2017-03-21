TRUMP'TAN YENİ BİR YASAK DAHA.. ŞOK 'İSTANBUL' İDDİASI!
ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü. İddiaya göre, Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı.
Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. Yetkiliye göre, bu kentlerden biri İstanbul.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar