ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü. İddiaya göre, Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı.



Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. Yetkiliye göre, bu kentlerden biri İstanbul.







kaynak:hürriyet