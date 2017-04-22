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trump'tan üç yeni başkanlık kararnamesi

TRUMP'TAN ÜÇ YENİ BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:54
Puan Ver : Trump'tan Üç Yeni Başkanlık Kararnamesi(6/10)4


ABD Hazine Bakanlığında düzenlenen törende kararnameleri imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, böylece Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e üç alanda araştırma yaparak 150 gün içinde Beyaz Saray'a rapor hazırlaması için emir vermiş oldu.



Trump, ilk imzaladığı kararnamede, ABD'nin vergi sistemini basitleştirmeyi hedeflediğini söylerken, "İnsanlar vergi iadelerini yapamıyor. Ne yaptıklarına dair en ufak bir fikirleri yok. (Vergi) sistemi çok karışık." ifadelerini kullandı.



Vergi alanındaki "karmaşık düzenlemeleri" azaltacağını bildiren Trump, orta sınıf ve işletmeler üzerindeki vergi oranlarını düşürmek istediğini vurguladı.



Trump, imzaladığı ikinci kararname sayesinde, 2007 finansal krizinin ardından ekonomik istikrar için getirilen yasal zorunlulukların başında gelen Dodd-Frank Bankacılık Reformu kapsamındaki finansal regülasyonların inceleneceğini belirtti.



Söz konusu finansal regülasyonların Amerikalı şirketlere engel oluşturduğunu savunan Trump, "Ekonomimizi daha adil ve zengin hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.



 



kaynak:sabah








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