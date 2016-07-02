

ABD'nin Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan işadamı Donald Trump gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında ilginç bir Türkiye diyalogu yaşandı. Trump, konuşurken "Türiye'denim bir sorum var" diye seslenen muhabire "Gerçekten Türkiye'den misiniz? Aslında Türkiye'de pek çok işim var. Benden Türkiye'den bahsetmemi istiyorlar. Sanırım karşımda bir dost var. Dost musunuz yoksa düşman mı? diye sordu.







Soru sormak isteyen muhabirin Milat gazetesinin ABD temsilcisi Yusuf Serçe olduğu ortaya çıktı.