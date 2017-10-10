TRUMP'TAN TİLLERSON'A MORON CEVABI: IQ TESTİ YAPALIM, KİMİN KAZANACAĞINI GÖRÜRSÜNÜZ
ABD Başkanı Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarına ilişkin, "IQ testi yapalım. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarına ilginç bir cevap verdi.
"BİR IQ TESTİ YAPMAMIZ GEREKECEK"
Trump, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.
"TRUMP İLE TİLLERSON'UN ARASI KÖTÜ" YORUMLARI YAPILDI
Amerikan medyası, Trump'ın kendi kabinesindeki bir bakana IQ testi önerisinde bulunmasına geniş yer ayırarak, söz konusu önerinin "ikili arasındaki ilişkinin çok kötü olduğunun bir göstergesi" olduğu şeklinde yorumladı.
Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüşmesinde de basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
"İNSANLARIN ALTINI OYMAYI DOĞRU BULMAM"
Başkan Trump, "IQ testi açıklamasıyla Tillerson'ın altını mı oyuyorsunuz" şeklindeki soruya, "Hayır, kimsenin altını oymuyorum. İnsanların altını oymayı doğru bulmam." diye cevap verdi.
TİLLERSON'A HALA GÜVENİYOR
Trump, "Bakan Tillerson'a hala güveniyor musunuz" sorusunu ise "Evet" şeklinde yanıtladı.
YİNE OBAMA'YA GÖNDERMEDE BULUNDU
Aynı görüşmede Donald Trump, dış politikayla ilgili de değerlendirme yaparak, "Tam bir dağınıklık miras aldım, ama şimdi bunları düzeltiyorum." yorumunda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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