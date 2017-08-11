Füze denemeleri ve nükleer silah arayışlarından vazgeçmeyen Kuzey Kore, ABD'nin tepkisini çekmeye devam ediyor.

"KUZEY KORE ÇOK ENDİŞELİ OLMALI"

Kuzey Kore'nin eğer ABD'ye karşı bir şeyler planlıyorsa 'çok endişeli olması' gerektiğini belirten Trump, Çin'in Kuzey Kore'ye baskı konusunda daha fazla baskı yapabileceğini ve bunu yapacağından emin olduğunu söyledi.

ABD lideri, "Biz her zaman görüşmeleri değerlendireceğiz" diye konuştu.

"SÖZLERİM DAHA SERT OLABİLİRDİ"

Trump, daha önce ifade ettiği, "Kuzey Kore nükleer tehdidini sürdürürse dünyanın daha önce hiç görmediği ateş ve dehşet ile karşılaşacak" sözlerine ilişkin, Kuzey Kore için kullandığı dilin yeterince sert olmadığını ifade etti.Kuzey Kore, ABD toprağı olan Guam'ı vurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada