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trump'tan sürpriz: tüm müslümanların...

TRUMP'TAN SÜRPRİZ: TÜM MÜSLÜMANLARIN...

ABD'nin yeni Devlet Başkanı Trump'ın resmi internet sitesinde yer alan 'Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanması' açıklamasının kaldırılması siyaset değişikliği olarak yorumlanmıştı. Ancak Trump'ın sözcüsü değişikliğin hackerlara yönelik bazı teknik önlemler nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

Tarih : 11 Kasım 2016, 15:56
Puan Ver : Trump'tan Sürpriz: Tüm Müslümanların...(5/10)3


Amerika'nın 45. Devlet Başkanı seçilen Donald Trump'ın 'Müslümanların ülkeye girişinin engellenmesi' yönündeki önerisi 7 Aralık 2015 tarihinden bu yana, resmi internet sitesinin giriş sayfasında yer alıyordu. Konuyla ilgili yazı ve videoların seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 akşamı kaldırılması 'Trump siyasetinde değişiklik sinyali' olarak yorumlanmıştı. 



Ancak Donald Trump'ın halkla ilişkiler biriminin yöneticisi Steven Cheung, internet sayfasındaki değişikliğin tamamen site güvenliğine yönelik teknik bir çalışmadan kaynaklandığını duyurdu. 



Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Cheung, Trump'ın resmi seçim kampanyası sayfasının, güvenlik açığı giderilinceye kadar yönlendirildiğini açıkladı.



 



kaynak:milliyet








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