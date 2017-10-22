TRUMP'TAN SKANDAL AÇIKLAMA! PKK İÇİN GÜÇLERİMİZ İFADESİNİ KULLANDI
ABD Başkanı Trump, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesiyle ilgili terör örgütü PKK/PYD'yi tebrik ederken "Güçlerimiz bütün şehri DEAŞ'tan temizledi" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti.
Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlendiğini bildirdi.
PKK İÇİN "GÜÇLERİMİZ" İFADESİNİ KULLANDI
SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD'ye de atıfta bulunduğu açıklamasında Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (DEAŞ) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri DEAŞ'tan temizledi." ifadesine yer verdi.
"YAKINDA YENİ BİR EVREYE GEÇECEĞİZ"
Rakka'nın geri alınmasının DEAŞ'a karşı mücadelede "kritik bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:
"Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız."
Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına DEAŞ'ı "bitireceğini" vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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