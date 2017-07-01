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trump'tan savaş sinyali: sabrımız sona erdi

TRUMP'TAN SAVAŞ SİNYALİ: SABRIMIZ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi" dedi.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 09:32
Puan Ver : Trump'tan Savaş Sinyali: Sabrımız Sona Erdi(9/10)7


Trump, ilk kez Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı  Moon Jae-in ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı  düzenledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin sarsılmaz ve köklü olduğunu vurgulayan Trump, Kuzey Koretehdidine karşı ABD'nin her zaman Güney Kore ile yan yana  olacağını belirtti.



"SABIR DÖNEMİ SONA ERDİ"



Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi. Kuzey Kore olarak bilinen  kötülüğe karşı müttefiklerimizi ve kendi vatandaşlarımızı korumak için  diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirler noktasında Güney Kore ve Japonya ile  yakın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haber7








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