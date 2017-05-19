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trump'tan rusya soruşturmasına tepki

TRUMP'TAN RUSYA SORUŞTURMASINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile gizli bir anlaşma yapıldığı gerekçesiyle açılan soruşturmaya tepki göstererek "Rusya ile gizli bir anlaşma yok inanın bana" dedi

Tarih : 19 Mayıs 2017, 10:28
Puan Ver : Trump'tan Rusya Soruşturmasına Tepki(10/10)15


 ABD Başkanı Donald Trump, ekibinin Rusya ile gizli bir anlaşmasının olmadığını savunarak Rusya'nın ABD seçimlerine karışması iddialarını soruşturmak için özel yetkili savcı atanmasını “ülkeyi bölmek” olarak niteledi.



Trump Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.



Adalet Bakanlığı'nın Rusya'nın ABD seçimlerini etkilemeye yönelik iddialar üzerine açılan soruşturmayı yürütmek üzere özel yetkili savcı atamasına ilişkin bir soruya Trump, “Atamaya saygı duyuyorum ancak konunun tamamı bir cadı avı. Benimle kampanyamla, 'kendi adıma konuşuyorum', Ruslar arasında gizli bir anlaşma söz konusu değil, sıfır. Bu, ülkeyi bölüyor diye düşünüyorum. Bunlar ve benzeri bir çok şeyden dolayı ülkenin oldukça bölünmüş olduğunu görüyorum. Rusya ile gizli bir anlaşma yok, inanın bana.” dedi.



 



kaynak:habertürk










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