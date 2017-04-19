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trump'tan 'önce amerikalı' imzası

TRUMP'TAN 'ÖNCE AMERİKALI' İMZASI

ABD Başkanı Donald Trump, “Amerikan malı al, Amerikalı işe al” (Buy American, Hire American) adlı yürütme kararını imzaladı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Trump'tan 'önce Amerikalı' İmzası(7/10)4


Kararın, özellikle teknoloji alanında çalışan yabancı uyruklu kişilerin vizelerine sınırlama getireceği belirtiliyor.



Yasa, Trump'ın “Önce Amerika” sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında yer alan önemli vaatlerden biriydi.



Trump kararı, ABD'nin Kenosha şehrindeki yer alan ve iş gereçleri üreten Snap-on adlı şirketi ziyareti sırasında imzaladı. Trump bu kararın, “dünyaya çok güçlü bir mesaj verdiğini” söylerken, “ABD kendi çalışanlarını savunacak, onların işlerini koruyacak ve önceliği Amerika'ya verecek” şeklinde konuştu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yüksek sayıdaki ucuz yabancı işçi gücünün, ABD'nin gelirlerini düşürdüğü aktarıldı.



 



kaynak:hürriyet








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