

Kararın, özellikle teknoloji alanında çalışan yabancı uyruklu kişilerin vizelerine sınırlama getireceği belirtiliyor.



Yasa, Trump'ın “Önce Amerika” sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında yer alan önemli vaatlerden biriydi.



Trump kararı, ABD'nin Kenosha şehrindeki yer alan ve iş gereçleri üreten Snap-on adlı şirketi ziyareti sırasında imzaladı. Trump bu kararın, “dünyaya çok güçlü bir mesaj verdiğini” söylerken, “ABD kendi çalışanlarını savunacak, onların işlerini koruyacak ve önceliği Amerika'ya verecek” şeklinde konuştu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yüksek sayıdaki ucuz yabancı işçi gücünün, ABD'nin gelirlerini düşürdüğü aktarıldı.







kaynak:hürriyet