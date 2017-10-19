TRUMP'TAN, ÖLEN ASKERİN AİLESİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK!
Nijer'de ölen bir ABD askerinin annesi, Başkan Trump'ın askerin dul eşiyle telefon konuşmasında "O da neye yazıldığını biliyordu" diyerek saygısızlık yaptığını söyledi.
Nijer'de ölen bir ABD askeninin annesi, bir kongre üyesinin Başkan Donald Trump'ın askerin dul eşiyle telefon konuşmasında "saygısızlık" yaptığını doğruladı.Kongre Üyesi Frederica Wilson Trump'ın askerin eşi Myeshia Johnson'a "Neye yazıldığını biliyordu ama sanırım yine de acı veriyor" dediğini söyledi.Trump ise, Wilson'ın söylediklerinin "tamamen hayal ürünü" olduğunu savundu.Çavuş David Johnson Nijer'de radikal İslamcı militanlar tarafından bir baskında öldürülen dört Amerikan askerinden biriydi.Trump, 4 Ekim'de ölen askerlerin ailelerini aramadığı için eleştiriliyordu.Johnson'ın annesi Cowanda Jones-Johnson, Senatör Wilson'ın anlattıklarını doğruladı.Washington Post'a konuşan anne Johnson "Başkan Trump, oğluma, kızıma ve ayrıca bana ve eşime saygısızlık yaptı" dedi.Bu arada Trump'ın bir de, ölen bir askerin babasına para yardımı önerip daha sonra bu parayı ödemediği iddiaları ortaya çıktı.Washington Post'a konuşan asker babası"Bana 'Sana kişisel hesabımdan 25 bin dolarlık bir çek yazacağım'dedi" diye konuştu.Florida'daki bir bölgeyi temsil eden Wilson, CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın askerin cenazesi memleketi Miami'ye ulaşmadan hemen önce aradığını syöledi.Wilson Trump'ın sözlerini, telefonun açık hoparlöründen duyduğunu anlattı.Wilson "Bunu bir telefon görüşmesinde söyleyebilirsiniz, ancak yas tutan bir dula söylemezsiniz. Herkes bir savşa giderseniz, canlı geri dönmeyebileceğinizi biliyor. Ancak bunu yas tutan bir kadına hatırlatmazsınız" dedi.Wilson Washinton Post'a, üçüncü çocuklarını bekleyen asker eşinin, konuşmadan sonra gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Trump: Kanıtım varTrump ise, "Demokrat Kongre üyesi, çatışmada ölen askerin eşine söylediklerimi tamamen uydurdu (ve kanıtım da var). Üzücü! şeklindeki bir Twitter mesajıyla yanıt verdi.Başkan Trump, henüz bir kanıt ortaya koymadı.Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ölen askerlerin aileleriyle görüşmelerinin özel olduğunu savundu.Trump daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Wilson'ın söylediklerini söylemedim...Çok iyi bir diyalog oldu" dedi.Trump kendisine kanıt sorulduğunda da "O açıklamayı yine yapsın, o zaman görürsünüz" yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Japonlar, Ay'da 50 Kilometre Uzunluğunda Mağara Keşfetti!
- Kuveytli Başkan, Çocuk Katilleri Diyerek İsrail Heyetini Kovdu
- İdlib Sınırında Dikkat Çeken Önlem: Kurşun Geçirmez Siperler Örülüyor
- Yangınlarla Boğuşan Abd'de Hepatit A Salgını Büyüyor: 19 Ölü
- Fetö Davalarında İlk Defa Bir Sözde Sıkıyönetim Komutanına Ceza Veren Mahkeme, İyi Hal İndirimi Uyguladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
- Fed Başkanlığı Gelişmeleriyle Dolar 3,68 Liraya Çıktı
- Dsi, Efes'i Denizle Buluşturacak Proje İçin İhaleye Çıkacak
- Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak
- Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek
SPOR HABERLERİ
- Messi Rekorları Kırmaya Devam Ediyor
- Psg'nin Fransız Yıldızı Mbappe, Şampiyonlar Liginde En Golcü Genç Oyuncu Oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Olan A Milli Ampute Futbol Takımını Kabul Etti
- Arsenal'in Efsane Oyuncusu, Mesut'a Hak Verdi
- A Milli Takım, Romanya Ve Arnavutluk İle Hazırlık Maçları Oynayacak
DÜNYA HABERLERİ
- 22 Yaşındaki Amerikalı, Camiye Giden 17 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Öldürdü!
- Kerkük'ten Ağlayarak Kaçan Peşmerge, Pazarlığa Başladı!
- Irak Ordusu, Kerkük'teki Dev Peşmerge Heykelini Ateşe Verdi
- Barzani, Kerkük Operasyonuyla İlgili İlk Kez Konuştu, Kaçan Peşmergelerle İlgili Bazı Siyasileri Suçladı
- Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar