

ABD'nin seçilmiş başkanı, adaylığı sırasında kendisini desteklemeyen South Carolina Valisi Haley'i BM büyükelçiliğine atadı. Bir Hindistan göçmeni olan siyasetçi, Trump'ı özellikle göçmen politikası nedeniyle eleştiriyordu. Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'na ise rakiplerini destekleyen milyarder iş kadını Betsy DeVos'u getirdi.



ABD başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, kampanya sırasında eleştirdiği ve Cumhuriyetçi parti adaylığı sırasında kendisini desteklemeyen South Carolina Valisi Nikki Haley'yi Birleşmiş Milletler büyükelçiliğine atadı.







Haley, Trump'ın bu kadar üst düzeye atadığı ilk beyaz olmayan kadın yetkili oldu. Hindistan göçmeni bir ailenin kızı olan Haley, kampanya döneminde Trump'ı eleştiren isimler arasında yer alıyordu.







Cumhuriyetçi Parti'nin yükselen yıldızları arasında gösterilen 44 yaşındaki siyasetçi, ABD'nin en genç valisi olma özelliğini de taşıyor.







kaynak:milliyet