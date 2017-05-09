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trump'tan macron'a tebrik telefonu

TRUMP'TAN MACRON'A TEBRİK TELEFONU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'daki seçimleri kazanarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Emmanuel Macron'u telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:27
Puan Ver : Trump'tan Macron'a Tebrik Telefonu(9/10)6


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.



Trump'ın Macron ile yakın bir şekilde çalışma isteğinin altı çizilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok uzun soluklu ve sağlam olduğuna işaret edildi. Ayrıca Trump ile Macron'un, 25 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesinde bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı da belirtildi.



 



kaynak:ahaber








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