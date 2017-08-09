Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

TRUMP'TAN KUZEY KORE'YE NÜKLEER SİLAHLI SAVAŞ MESAJI


Trump'tan Kuzey Kore'ye Nükleer Silahlı Savaş Mesajı
Tarih : 09 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Trump'tan Kuzey Kore'ye Nükleer Silahlı Savaş Mesajı(7/10)3

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan krizin üzerine, ABD başkanı olarak verdiği ilk emrin 'nükleer silahların' yenilernmesi ve modernize edilmesi olduğunu söyledi. Trump, ABD'nin nükleer silahlarının tarihte hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

Trump, ABD'nin nükleer gücünü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacağını umduğunu belirtti.

KUZEY KORE ABD TOPRAKLARINI VURMAYA HAZIRLANIYOR

Trump, dün gece Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine devam etmesi durumunda ABD'nin buna 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söyleyerek sert bir açıklama yapmıştı.

Pyongyang yönetimi ise Trump'ın açıklamasının ardından Guam Adası'nı füzeyle vurmak için plan hazırladığını açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti. Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong -12 model olduğu de ifade edildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti. Trump, "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar." diye konuşmuştu.

'TRUMP, KİM YONG-UN'UN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞUYOR'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'diplomatik dil'den anlamadığını belirterek, "Trump, Kuzey Kore'ye Kim Kong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor" dedi.

Tillerson, Kuzey Kore'nin saldırmakla tehdit ettiği Pasifik adası Guam'a giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik son açıklamalarını değerlendiren Tillerson, "Yani bence Başkan, Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor. Çünkü diplomatik dilden anlıyor gibi görünmüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Tan  Kuzey  Kore  Ye  Nükleer  Silahlı  Savaş  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER