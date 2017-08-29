Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

TRUMP'TAN KUZEY KORE'YE ASKERİ MÜDAHALE SİNYALİ: TÜM SEÇENEKLER MASADA


Trump'tan Kuzey Kore'ye Askeri Müdahale Sinyali: Tüm Seçenekler Masada
Tarih : 29 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Trump'tan Kuzey Kore'ye Askeri Müdahale Sinyali: Tüm Seçenekler Masada(6/10)2

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi ABD'yi harekete geçirdi. Olayın ardından ilk kez açıklama yapan Başkan Donald Trump, "Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada." dedi.

Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamada Trump, "Dünya, Kuzey Kore'nin son mesajını güçlü ve net bir şekilde aldı. Bu rejim, komşularını, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerini ve uluslararası kabul edilebilir davranışların en düşük standartlarını küçümsediğinin işaretini verdi." ifadelerini kullandı.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Trump açıklamasına şöyle devam etti:

Tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı hareketler, yalnızca Kuzey Kore rejiminin bölgede ve diğer uluslar arasında izolasyonunu artırıyor. Tüm seçenekler masada.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Tan  Kuzey  Kore  Ye  Askeri  Müdahale  Sinyali  Tüm  Seçenekler  Masada  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER