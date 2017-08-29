Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi ABD'yi harekete geçirdi. Olayın ardından ilk kez açıklama yapan Başkan Donald Trump, "Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada." dedi.

Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamada Trump, "Dünya, Kuzey Kore'nin son mesajını güçlü ve net bir şekilde aldı. Bu rejim, komşularını, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerini ve uluslararası kabul edilebilir davranışların en düşük standartlarını küçümsediğinin işaretini verdi." ifadelerini kullandı.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Trump açıklamasına şöyle devam etti:

Tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı hareketler, yalnızca Kuzey Kore rejiminin bölgede ve diğer uluslar arasında izolasyonunu artırıyor. Tüm seçenekler masada.

Kaynak: haberinburada