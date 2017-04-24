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trump'tan kuzey kore telefonu!

TRUMP'TAN KUZEY KORE TELEFONU!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri duyuruldu

Tarih : 24 Nisan 2017, 11:21
Puan Ver : Trump'tan Kuzey Kore Telefonu!(9/10)8


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Kuzey Kore'yi görüştüğü bildirildi.



Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi ile Trump telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı her türlü eyleme karşı olduğunun altını çizen Şi, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgede tansiyonu artıracak eylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.



Çin Devlet Başkanı, tarafların sadece gerekli sorumluluğu üstlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözüme kavuşabileceğini ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılabileceğini ifade etti.



Şi, bu meselede Washington yönetiminin dahil olduğu tüm taraflarla ortak hareket ederek yarımada, kuzeydoğu Asya ve dünya barışı için çaba harcamaya hazır olduklarını vurguladı.



Haberde, Şi ve Trump'ın, yakın diyaloğun sürdürülmesi ve ortak ilgi alanlarına ilişkin güncel konuların en hızlı şekilde değerlendirilmesi yönünde fikir birliğine vardığı aktarıldı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Trump  Tan  Kuzey  Kore  Telefonu    haber

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