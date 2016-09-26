TRUMP'TAN KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIMA SÖZÜ
İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, seçilirse ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan seçilirse Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını bildirdi.
Trump'ın seçim kampanyası merkezinden yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Parti adayının, dün Manhattan'daki Trump Tower'da bulunan konutunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü belirtildi.
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