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trump'tan kudüs'ü başkent olarak tanıma sözü

TRUMP'TAN KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIMA SÖZÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, seçilirse ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi

Tarih : 26 Eylül 2016, 12:40
Puan Ver : Trump'tan Kudüs'ü Başkent Olarak Tanıma Sözü(0/10)


ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan seçilirse Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını bildirdi.



Trump'ın seçim kampanyası merkezinden yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Parti adayının, dün Manhattan'daki Trump Tower'da bulunan konutunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü belirtildi.








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