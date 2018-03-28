Trump'tan Kim'le İlgili Bir Açıklama Daha: Benimle Görüşmek İçin Sabırsızlanıyor
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Trump'tan Kim'le İlgili Bir Açıklama Daha: Benimle Görüşmek İçin Sabırsızlanıyor

TRUMP'TAN KİM'LE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA DAHA: BENİMLE GÖRÜŞMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

ABD Başlanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim'le görüşmesiyle ilgili açıklamalarına bir yenisini daha ekleyip, "Benimle görüşmek için sabırsızlanıyor." dedi.

Tarih : 28 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Trump'tan Kim'le İlgili Bir Açıklama Daha: Benimle Görüşmek İçin Sabırsızlanıyor(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretinin ardından ilk açıklama geldi.

"YAPTIRIMLAR VE BASKILAR NE OLURSA OLSUN SÜRDÜRÜLMELİ"

Twitter'da açıklamalarda bulunan Trump, "Dün gece Şi Cinping'den Kim Jong-un ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Kim'in benimle görüşmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten mesaj aldım. Bu süreçte Ne yazık ki azami yaptırımlar ve baskı ne olursa olsun sürdürülmeli" dedi.

"GÖRÜŞMEMİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Trump açıklamasının devamında, "Yıllarca ve birçok yönetim süresince herkes, Kore Yarıması'nda barışın ve nükleer silahlardan arındırmanın çok küçük bir olasılık bile olmadığını söyledi. Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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