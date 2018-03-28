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Trump'tan Kim'e Zeytin Dalı: İkimizin Görüşmesini Dört Gözle Bekilyorum

TRUMP'TAN KİM'E ZEYTİN DALI: İKİMİZİN GÖRÜŞMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKİLYORUM

Çin ziyaretinde nükleer silahsızlanma sözüne sadık kalacaklarını belirten Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ABD'den cevap geldi. Başkan Trump "İkimizin görüşmesini dört gözle bekliyorum" dedi.

Tarih : 28 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Trump'tan Kim'e Zeytin Dalı: İkimizin Görüşmesini Dört Gözle Bekilyorum(8/10)4

Çin'i ziyaret ettiği resmi haber ajansları tarafından duyurulan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Çin Lideri Jinping'e söyledikleri anında yankı buldu.

"NÜKLEER SİLAHSIZLANMA SÖZÜNE BAĞLI KALACAĞIZ"

Şinhua ajansının haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarılarak şu sözleri duyuruldu:

" Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir."

TRUMP TWEET ATTI

Bugün konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Trump, "Şimdi Kim Jong Un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. İkimizin görüşmesini dört gözle bekliyorum" dedi.

RUSYA DA GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Sürpriz randevudan mennuniyet duyduğunu belirten Rusya, bundan sonraki olumlu değişiklikler için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Moskova ayrıca Rusya lideri Putin ve Kim'in buluşması için henüz acil bir plan olmadığını da bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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