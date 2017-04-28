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trump'tan kim'e: o yaşta yaptığı iş çok zor

TRUMP'TAN KİM'E: O YAŞTA YAPTIĞI İŞ ÇOK ZOR

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yle krizi diplomatik yollarla çözmek istediğini fakat ciddi bir çatışma riskinin bulunduğunu söyledi. Trump, erken yaşta yönetimi devralan Kuzey Kore liderinin yaptığı işin ise 'çok zor' olduğunu vurguladı

Tarih : 28 Nisan 2017, 12:18
Puan Ver : Trump'tan Kim'e: O Yaşta Yaptığı İş Çok Zor(7/10)8


ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ciddi bir çatışmanın mümnkün olduğunu fakat sorunu diplomatik yollarla çözmeyi tercih ettiğini söyledi.



Reuters'a konuşan Trump, Kuzey Kore ile krizi barışçıl yöntemlerle çözmek istediğini ve bunun muhtemelen ekonomik yaptırımlarla olacağını belirtti. Fakat askeri seçeneğin de rafa kaldırılmadığını dile getirdi.



Trump, "Kuzey Kore'yle çok ciddi bir çatışmaya girme ihtimali de var. Biz diplomatik yollarla çözmek istiyoruz ama bu çok zor" dedi ve Kuzey Kore'nin ABD için en büyük küresel sorun olduğunu vurguladı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'mantıklı' olup olmadığına dair soruyu cevaplayan Trump, bunu bilemeyeceğini fakat Kim'in mantıklı olduğunu umduğunu ifade etti.



Öte yandan Kim Jong-un'un çok erken yaşta yönetime geçtiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:



"27 yaşında babası ölüyor, rejimi devralıyor. İstediğinizi söyleyin ama bu kolay değil, özellikle o yaşta. Onun yaptığı şeyi yapmak isteyen çok sayıda general ve başka insan var. Yaptıklarını haklı çıkarmak veya çıkarmamak için söylemiyorum. Sadece diyorum ki yaptığı şey çok zor."



 



kaynak:habertürk








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