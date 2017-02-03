

Seçim kampayası süresince İsrail'in koşulsuz destek vereceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'e ilk uyarısını yaptı. Yeni yerleşim birimi projelerini duyurmak için Trump'ın göreve gelmesini bekleyen İsrail'e Beyaz Saray'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in yeni yerleşim birimi inşasının barış görüşmelerine yardımcı olmayacağı belirtilerek durdurulması istendi. Trump ve Netanyahu'nun 15 Şubat'ta yapacağı resmi görüşmede bu konunun da gündemde olacağı bildirildi. Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana İsrail Batı Şeria topraklarında inşa edilecek 5 bin yeni konut projesi açıkladı.







İsrail'in Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Trump'tan söz almasının ardından böyle bir uyarının gelmesi şaşkınlığa neden oldu. Trump'ın İsrail'e atadığı yeni büyükelçi David Friedman ise İsrail'in Batı Şeria'daki konut inşaatlarına finans sağlamakla tanınıyor.







kaynak:haberler